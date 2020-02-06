Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать РФ как "главную пугалку"
16:32 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль надеется, что во внутриполитических баталиях в США перестанут демонизировать Россию, это будет способствовать нормализации отношений двух стран. Об этом в четверг заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу прокомментировать отказ американского Сената объявить импичмент президенту Дональду Трампу, Песков отметил, что РФ "традиционно не считает себя в праве вмешиваться во внутренние дела США". "Подобное решение Сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - сказал представитель Кремля.
"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Песков, добавив, что как только российско-американские отношения в Вашингтоне перестанут класть на внутриполитический алтарь, "тогда появятся перспективы к нормализации" связей двух стран.
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