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НОВОСТИ

КС РФ подтвердил право религиозных организаций проводить богослужения в административных зданиях

16:50 06.02.2020

Конституционный Суд РФ опубликовал Определение от 14 января 2020 года №3-О по жалобе Централизованной религиозной организации «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа святых последних дней в России» на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 2 статьи 7 и абзацем вторым статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации. Поводом для обращения в Суд стало то, что религиозная организация проводит свои богослужения в принадлежащем ей административном здании, а также предоставляет его для проведения богослужений одной из местных религиозных организаций, входящих в ее структуру.

Суд указал, что его предшествующие выводы о праве собственника жилого помещения предоставлять религиозной организации возможность осуществлять в жилом помещении богослужения «распространяются и на ситуацию привлечения к административной ответственности, предусмотренной за использование земельного участка не по целевому назначению, собственника земельного участка с видом разрешенного использования – «в целях эксплуатации административного здания» и расположенного на нем административного здания, если такой собственник предоставил религиозной организации возможность осуществлять в указанном здании богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также использовать его адрес в качестве адреса религиозной организации».

Таким образом, Конституционный Суд РФ подтвердил право религиозных организаций беспрепятственно проводить богослужения, религиозные обряды и церемонии в административных зданиях, то есть зданиях, не имеющих культового или религиозного назначения. При этом не важно, принадлежит указанное здание самой религиозной организации на праве собственности или предоставлено ей собственником на иных основаниях.  sclj.ru

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