С 2021 г. число бюджетных мест в вузах регионов РФ будет ежегодно увеличиваться - Путин
17:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число бюджетных мест в вузах регионов России с 2021 года будет ежегодно увеличиваться, в течение четырех лет на эти цели будет дополнительно направлено около 70 млрд рублей. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
"Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах", - сказал Путин. Он отметил, что потребность в таких кадрах постоянно растет.
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