Арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ - адвокат
17:12 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвиняемый в государственной измене 69-летний житель Владивостока Виктор Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других стран. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Артур Катанский.
"Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран", - сказал защитник.
НОВОСТИ
- 17:32 06.02.2020
- В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков
- 17:00 06.02.2020
- С 2021 г. число бюджетных мест в вузах регионов РФ будет ежегодно увеличиваться - Путин
- 16:50 06.02.2020
- КС РФ подтвердил право религиозных организаций проводить богослужения в административных зданиях
- 16:32 06.02.2020
- Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать РФ как "главную пугалку"
- 16:12 06.02.2020
- Россияне оказались в составе экипажа помещенного в карантин круизного судна World Dream
- 16:00 06.02.2020
- Путин подписал закон о введении должности зампредседателя СБ РФ
- 15:32 06.02.2020
- Свыше 1700 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля
- 15:12 06.02.2020
- Российские производители респираторов перешли на круглосуточный режим работы
- 15:00 06.02.2020
- OMV не ожидает скорого возобновления работ по строительству "Северного потока - 2"
- 14:32 06.02.2020
- Идею пожизненного сенаторства поддержали в Госдуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать