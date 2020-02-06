Арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ - адвокат

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый в государственной измене 69-летний житель Владивостока Виктор Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других стран. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Артур Катанский.

"Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран", - сказал защитник.