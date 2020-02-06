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В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков

17:32 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: в Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие «федеральные территории». Ранее с подобной инициативой выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной документ сенатор Андрей Клишас.

Он предложил законодательно оформить особые территории, власти которых будут напрямую подчиняться федеральному центру. К ним, в частности, должны относиться закрытые города, природные заповедники и Арктика.

На вопрос журналистов об этой инициативе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Нет, не знаком». Он добавил, что это предложение будет прорабатываться в группе.  Говорит Москва

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