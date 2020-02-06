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В Дубне до конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер - Путин

18:00 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин заявил о запуске сверхпроводящего коллайдера в Дубне до конца 2022 года. А в Новосибирске к концу 2023 года планируется запустить синхотронную установку СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов).

Об этом Владимир Путин сказал на церемонии вручении президентских в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год.

Глава государства отметил, что в России также приступают к проектированию и созданию не имеющей аналогов в мире установки, которая сочетает возможности источников синхотронного излучения и лазера на свободных электронах. По словам президента, это позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов.  Говорит Москва

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