Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости». Им официально стал его бизнес-партнёр Владимир Воронов, который также входит в состав совета директоров издания.

В беседе с телеканалом RTVI Кудрявцев рассказал, что больше года не имеет доли в газете. Между тем член совета директоров Татьяна Лысова считает смену владельца техническим моментом и не ожидает никаких последствий для редакции.

В апреле 2019 года сообщалось о планах бизнесмена продать «Ведомости». Тогда Кудрявцев эту информацию комментировать не стал. Говорит Москва