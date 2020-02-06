Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
18:40 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости». Им официально стал его бизнес-партнёр Владимир Воронов, который также входит в состав совета директоров издания.
В беседе с телеканалом RTVI Кудрявцев рассказал, что больше года не имеет доли в газете. Между тем член совета директоров Татьяна Лысова считает смену владельца техническим моментом и не ожидает никаких последствий для редакции.
В апреле 2019 года сообщалось о планах бизнесмена продать «Ведомости». Тогда Кудрявцев эту информацию комментировать не стал. Говорит Москва
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