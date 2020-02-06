Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении взятки
22:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уволил главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки.
"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Половникова Виктора Николаевича, министра внутренних дел по Республике Коми", - говорится в указе президента, размещенном в четверг на портале правовой информации.
НОВОСТИ
- 21:20 06.02.2020
- В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Путина
- 20:40 06.02.2020
- Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"
- 20:00 06.02.2020
- В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля
- 19:35 06.02.2020
- Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов
- 19:20 06.02.2020
- Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края
- 19:00 06.02.2020
- Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
- 18:55 06.02.2020
- Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан
- 18:40 06.02.2020
- Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
- 18:00 06.02.2020
- В Дубне до конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер - Путин
- 17:32 06.02.2020
- В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать