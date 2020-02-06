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Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении взятки

22:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уволил главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Половникова Виктора Николаевича, министра внутренних дел по Республике Коми", - говорится в указе президента, размещенном в четверг на портале правовой информации.

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