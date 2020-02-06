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В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля

20:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два автомобиля-вездехода "Терренгбиль 16" (международное название RG-32M, также известны как "Галтен") были угнаны со склада охраняемого военного объекта в городе Енчёпинг. Об этом в четверг сообщает телеканал Эс-вэ-тэ.

Пропажу военной техники обнаружили во второй половине дня в среду, и по всей стране была объявлена тревога. "Это очень серьезно и необычно, что крадут подобные транспортные средства", - пояснил пресс-секретарь министерства обороны Еспер Тенгрут.

Помимо полиции и других силовых ведомств, в повышенную готовность приведена таможенная служба. "Они (похитители - прим. ТАСС) могли уехать довольно далеко", - приводит агентство ТТ слова пресс-секретаря полицейского округа "Митт" Юнаса Эрунена.

Установленная на транспортных средствах броня защищает от осколков и мин. Вес одного такого автомобиля составляет 7 тонн, и он имеет высоту 2,8 метра.

По последней информации, один из автомобилей найден на парковке у дома престарелых неподалеку от города Вестерос среди других машин. Сейчас ведутся поиски второго автомобиля. Пока никто не был задержан.

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