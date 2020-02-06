В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля
20:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два автомобиля-вездехода "Терренгбиль 16" (международное название RG-32M, также известны как "Галтен") были угнаны со склада охраняемого военного объекта в городе Енчёпинг. Об этом в четверг сообщает телеканал Эс-вэ-тэ.
Пропажу военной техники обнаружили во второй половине дня в среду, и по всей стране была объявлена тревога. "Это очень серьезно и необычно, что крадут подобные транспортные средства", - пояснил пресс-секретарь министерства обороны Еспер Тенгрут.
Помимо полиции и других силовых ведомств, в повышенную готовность приведена таможенная служба. "Они (похитители - прим. ТАСС) могли уехать довольно далеко", - приводит агентство ТТ слова пресс-секретаря полицейского округа "Митт" Юнаса Эрунена.
Установленная на транспортных средствах броня защищает от осколков и мин. Вес одного такого автомобиля составляет 7 тонн, и он имеет высоту 2,8 метра.
По последней информации, один из автомобилей найден на парковке у дома престарелых неподалеку от города Вестерос среди других машин. Сейчас ведутся поиски второго автомобиля. Пока никто не был задержан.
Новости
- 20:40 06.02.2020
- Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"
- 19:35 06.02.2020
- Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов
- 19:20 06.02.2020
- Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края
- 19:00 06.02.2020
- Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
- 18:55 06.02.2020
- Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан
- 18:40 06.02.2020
- Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
- 18:00 06.02.2020
- В Дубне до конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер - Путин
- 17:32 06.02.2020
- В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков
- 17:12 06.02.2020
- Арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ - адвокат
- 17:00 06.02.2020
- С 2021 г. число бюджетных мест в вузах регионов РФ будет ежегодно увеличиваться - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать