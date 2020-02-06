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Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"

20:40 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин призвал закрывать «вузы-пустышки». По словам президента, это входит в число мер, которые необходимо реализовать как можно быстрее.

Глава государства подчеркнул, что необходимо не только избавиться от таких структур, но и объединить ресурсный потенциал учебных заведений.

«Необходимо найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, а также обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», — сказал Путин во время заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.  Говорит Москва

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