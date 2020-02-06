В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Путина

21:20 Источник: Эхо Москвы

В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты, которых проверили тепловизором.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что дополнительные меры предосторожности связаны с коронавирусом.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что температуру проверяют в Кремле не из-за коронавируса, а из-за сезонного гриппа, — передает Интерфакс. Эхо Москвы