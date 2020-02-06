0
0
85
НОВОСТИ

В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Путина

21:20 06.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты, которых проверили тепловизором. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что дополнительные меры предосторожности связаны с коронавирусом. 

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что температуру проверяют в Кремле не из-за коронавируса, а из-за сезонного гриппа, — передает Интерфакс.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 06.02.2020
Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении взятки
0
40
20:40 06.02.2020
Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"
0
145
20:00 06.02.2020
В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля
0
188
19:35 06.02.2020
Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов
0
214
19:20 06.02.2020
Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края
0
234
19:00 06.02.2020
Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
0
252
18:55 06.02.2020
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан
0
242
18:40 06.02.2020
Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
0
284
18:00 06.02.2020
В Дубне до конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер - Путин
0
334
17:32 06.02.2020
В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков
0
302

Возврат к списку