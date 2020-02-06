18:55

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан в области инновационного развития. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках подготовки и повышения квалификации кадров; содействии в проведении научных разработок и исследований; создании условий для развития малого предпринимательства; содействии в реализации инновационных решений в области информационных технологий; совместной разработке и реализации программ по подготовке и переподготовке кадров; проведении совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов).

«Подписав сегодняшнее соглашение с правительством Республики Татарстан мы закрепили заинтересованность сторон в области инновационного развития, – отметил Александр Ведяхин. – Сбербанк также окажет содействие в разработке совместных программ поддержки малого предпринимательства в сфере информационных технологий».

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем. Среди ключевых проектов, которые банк развивает самостоятельно или с партнерами: «Школа 21», которая на бесплатной основе готовит программистов мирового уровня по инновационной методике; Академия Искусственного интеллекта (ее цель формирование у школьников интереса к технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения), «Урок цифры» (цель программы подготовка школьников к вызовам экономики будущего, их знакомство с современными технологиями), мероприятия финансовой грамотности (серия лекций и мастер-классов для повышения финансовой грамотности у всех категорий населения).