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Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края

19:20 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

"Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края", - говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг пресс-службой Кремля.

Занимавший должность губернатора Пермского края Максим Решетникова досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в утвержденном 21 января новом составе кабмина.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности начальника управления УФАС по Пермскому краю.

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