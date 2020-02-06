0
0
114
НОВОСТИ

Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

19:35 06.02.2020

Московские власти и полиция смогли пресечь ряд нарушений при обороте препаратов для онкобольных. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов был задержан целый ряд сотрудников медицинских учреждений.

Мэр Москвы на своём сайте поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за отличную работу и подчеркнул, что она поможет навести порядок в столице, а также защитить права жителей столицы на получение бесплатных препаратов.

«Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств», - отметил градоначальник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 06.02.2020
Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"
0
0
20:00 06.02.2020
В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля
0
86
19:20 06.02.2020
Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края
0
137
19:00 06.02.2020
Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
0
165
18:55 06.02.2020
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан
0
160
18:40 06.02.2020
Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
0
206
18:00 06.02.2020
В Дубне до конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер - Путин
0
254
17:32 06.02.2020
В Кремле не знакомы с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории" - Песков
0
229
17:12 06.02.2020
Арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ - адвокат
0
399
17:00 06.02.2020
С 2021 г. число бюджетных мест в вузах регионов РФ будет ежегодно увеличиваться - Путин
0
285

Возврат к списку