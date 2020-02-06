Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

19:35

Московские власти и полиция смогли пресечь ряд нарушений при обороте препаратов для онкобольных. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов был задержан целый ряд сотрудников медицинских учреждений.

Мэр Москвы на своём сайте поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за отличную работу и подчеркнул, что она поможет навести порядок в столице, а также защитить права жителей столицы на получение бесплатных препаратов.

«Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств», - отметил градоначальник.