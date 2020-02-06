Самым издаваемым в России автором стал Стивен Кинг

22:40 Источник: Эхо Москвы

Самым издаваемым в России автором стал американский писатель Стивен Кинг. Это следует из опубликованных данных Российской Книжной палаты за минувший год. В предыдущие два года Стивен Кинг был на втором месте, а лидировала Дарья Донцова. Эхо Москвы