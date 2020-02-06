Британия может снять с России некоторые торговые санкции

22:52 Источник: Эхо Москвы

Британские власти намерены снять с России некоторые торговые санкции. Речь идет об антидемпинговых мерах Евросоюза. В частности, Лондон собирается убрать ограничения на импорт из России фольги, металлических труб и такого сплава, как ферросилиций.

Соответствующее решение было сегодня опубликовано на официальном сайте британского правительства. Ожидается, что в силу оно вступит через год, когда завершится переходный период после выхода Королевства из ЕС. Эхо Москвы