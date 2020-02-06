0
0
1
НОВОСТИ

Британия может снять с России некоторые торговые санкции

22:52 06.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Британские власти намерены снять с России некоторые торговые санкции. Речь идет об антидемпинговых мерах Евросоюза. В частности, Лондон собирается убрать ограничения на импорт из России фольги, металлических труб и такого сплава, как ферросилиций.

Соответствующее решение было сегодня опубликовано на официальном сайте британского правительства. Ожидается, что в силу оно вступит через год, когда завершится переходный период после выхода Королевства из ЕС.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 06.02.2020
Самым издаваемым в России автором стал Стивен Кинг
0
121
22:00 06.02.2020
Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении взятки
0
163
21:20 06.02.2020
В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Путина
0
225
20:40 06.02.2020
Президент призвал закрывать "вузы-пустышки"
0
245
20:00 06.02.2020
В Швеции у военных украли два бронированных автомобиля
0
283
19:35 06.02.2020
Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов
0
301
19:20 06.02.2020
Путин назначил Махонина врио губернатора Пермского края
0
320
19:00 06.02.2020
Сбербанк и правительство Татарстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
0
341
18:55 06.02.2020
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан
0
332
18:40 06.02.2020
Демьян Кудрявцев рассказал о смене владельца "Ведомостей"
0
366

Возврат к списку