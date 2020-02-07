0
0
152
НОВОСТИ

Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в попытках "переписать мировой порядок"

09:00 07.02.2020 Источник: РБК

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.

По словам министра, «обе страны нарушают суверенитет соседних стран» для того, чтобы получить стратегические преимущества. Россия, по словам Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.

Китай же, отметил министр обороны США, продолжает совершать кражи интеллектуальной собственности, а также пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы «Один пояс — один путь».  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:25 07.02.2020
Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением
0
10
10:20 07.02.2020
Boeing отказался помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера под Амстердамом - NYT
0
29
10:15 07.02.2020
Названы источники доходов Михаила Мишустина
0
28
10:05 07.02.2020
Глава РУСАДА рассказал журналистам WP об угрозах из России
0
65
10:00 07.02.2020
Россия завершила вывод на орбиту британских спутников OneWeb
0
67
09:32 07.02.2020
Родители после развода при необходимости должны будут оплачивать жилье для ребенка
0
111
09:20 07.02.2020
Умер китайский врач, рассказавший о вспышке коронавируса
0
151
09:05 07.02.2020
При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер - Минобороны РФ
0
185
22:52 06.02.2020
Британия может снять с России некоторые торговые санкции
0
739
22:40 06.02.2020
Самым издаваемым в России автором стал Стивен Кинг
0
705

Возврат к списку