Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в попытках "переписать мировой порядок"
09:00 07.02.2020 Источник: РБК
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
По словам министра, «обе страны нарушают суверенитет соседних стран» для того, чтобы получить стратегические преимущества. Россия, по словам Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.
Китай же, отметил министр обороны США, продолжает совершать кражи интеллектуальной собственности, а также пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы «Один пояс — один путь». РБК
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