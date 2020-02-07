Умер китайский врач, рассказавший о вспышке коронавируса

09:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Китайские средства массовой информации подтвердили смерть Ли Вэнлианя, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. О смерти врача уже сообщали, но потом китайские СМИ эту новость удалили. По информации Би-би-си, это было сделано, чтобы контролировать подачу информации о смерти.

Смерть доктора подтвердила государственная газета "Женьминь Жибао". При этом в публикации названо другое, чем в первых сообщениях, время, когда он скончался.

Государственная англоязычная газета Global Times первой сообщила со ссылкой на данные больницы, что врач скончался, но позже было заявлено, что он находится в критическом состоянии.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована в 21:30 по местному времени. Позже газета написала, что ему проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию, и надежда на спасение еще есть. Этот метод позволяет насыщать кровь больного кислородом даже если у него нарушено дыхание и поддерживать циркуляцию крови при остановившемся сердце.

Однако медики в больнице подтвердили Би-би-си, что после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Сообщение о смерти доктора в Global Times было удалено. Вместо этого газета написала, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения. Согласно информации источников Би-би-си, чиновники пошли на такой шаг, чтобы контролировать подачу информации о состоянии Ли Вэнлианя.

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем. Русская служба Би-би-си