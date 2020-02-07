Родители после развода при необходимости должны будут оплачивать жилье для ребенка
09:32 07.02.2020 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс.
Изменения вносятся в статью 86 Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Новые правила позволят привлекать каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов, касающихся оплаты жилья для ребенка.
В соответствии с новым законом, суд сможет привлекать родителей к оплате расходов при отсутствии жилого помещения, пригодного для постоянного проживания несовершеннолетнего. Газета.Ru
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