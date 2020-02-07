Россия завершила вывод на орбиту британских спутников OneWeb
10:00 07.02.2020 Источник: Газета.Ru
Завершился вывод на орбиту британских спутников OneWeb, запущенных российской ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.
Все 34 спутника успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» были выведены на целевые орбиты, говорится в сообщении.
Ракета с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала 7 февраля в 00.42 мск. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени «Союза» в 00.52 на суборбитальной траектории. Газета.Ru
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