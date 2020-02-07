Boeing отказался помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера под Амстердамом - NYT
10:20 07.02.2020 Источник: Газета.Ru
Компания Boeing отказалась помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера Boeing 737 под Амстердамом в 2009 году, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, Нидерланды инициировали новое расследование после публикации материала NYT о сокрытии Boeing своей частичной ответственности за авиакатастрофу.
Отмечается, что в связи с началом расследования власти Нидерландов направили запросы главе компании Дэвиду Кэлхуну и в Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ). В обоих случаях нидерландские законодатели получили отказ, сообщает NYT.
Уточняется, что Boeing и НУБТ призвали Нидерланды доверять результатам предыдущего расследования.
Катастрофа произошла в 2009 году. Boeing 737 упал под Амстердамом, в результате чего погибли девять человек, 120 пассажиров рейса получили ранения. В то время следователи установили неисправность датчика высоты. Газета.Ru
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