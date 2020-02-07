США уничтожили лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове
10:32 07.02.2020 Источник: Газета.Ru
США ликвидировали лидера группировки Аль-Каида (запрещена на территории РФ) на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми в Йемене, сообщается на сайте Белого дома.
Касим аль-Райми, являвшийся помощником Аймана аз-Завахири был уничтожен в результате контртеррористической операции Соединенных Штатов, проведенной по указанию президента США Дональда Трампа. Газета.Ru
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