0
0
20
НОВОСТИ

Названы источники доходов Михаила Мишустина

10:15 07.02.2020 Источник: РБК

Михаил Мушустин до перехода на госслужбу работал в группе UFG и его доход в 2009 году составил 2,5 млн долл., то есть примерно 79 млн руб. Об этом рассказала РБК управляющий партнер UFG Полина Герасименко. По её словам, доход был задекларирован Мишустиным в 2010 году.

"Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения - бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты", - сообщила Герасименко, по данным которой, в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустиным был образован семейный траст, а в связи с переходом в 2010 году на госслужбу, 100% траста были переданы супруге Владлене. Она в 2010-2013 годах получила от траста совокупный доход в 11,55 млн долл., задекларировав их.

Когда в 2003 году был принят закон "О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Мишустина передала оставшиеся активы матери и сестре ее супруга - Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне, - рассказала Герасименко.

В 2013-2015 годах доходы Луизы Мишустиной составили 11,9 млн долл, а Натальи Стениной - 10,1 млн долл. и были задекларированы. В 2019 году была заключена сделка по окончательной продаже активов траста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 07.02.2020
При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер - Минобороны РФ
0
40
11:05 06.02.2020
Сирийская ПВО отразила две ракетные атаки Израиля
0
127
10:32 06.02.2020
Российские подлодки создают угрозу для побережья США - американский адмирал
0
201
16:00 05.02.2020
Армия Сирии взяла контроль над селением, где находится наблюдательный пост Турции - ТВ
0
200
08:35 05.02.2020
Россия поставит в Индию ЗРК С-400 до конца 2021 года
0
146
08:00 05.02.2020
Россия готова в этом году начать производство автоматов Калашникова в Индии
0
152
17:45 04.02.2020
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
0
192
15:32 04.02.2020
На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
0
172
09:00 04.02.2020
Армия Турции ликвидировала 76 сирийских военных в Идлибе - СМИ
0
179
14:32 03.02.2020
Запланированное на сегодня совместное патрулирование РФ и Турции в Сирии отменено - ТВ
0
232

Возврат к списку