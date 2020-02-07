Названы источники доходов Михаила Мишустина
10:15 07.02.2020 Источник: РБК
Михаил Мушустин до перехода на госслужбу работал в группе UFG и его доход в 2009 году составил 2,5 млн долл., то есть примерно 79 млн руб. Об этом рассказала РБК управляющий партнер UFG Полина Герасименко. По её словам, доход был задекларирован Мишустиным в 2010 году.
"Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения - бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты", - сообщила Герасименко, по данным которой, в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустиным был образован семейный траст, а в связи с переходом в 2010 году на госслужбу, 100% траста были переданы супруге Владлене. Она в 2010-2013 годах получила от траста совокупный доход в 11,55 млн долл., задекларировав их.
Когда в 2003 году был принят закон "О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Мишустина передала оставшиеся активы матери и сестре ее супруга - Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне, - рассказала Герасименко.
В 2013-2015 годах доходы Луизы Мишустиной составили 11,9 млн долл, а Натальи Стениной - 10,1 млн долл. и были задекларированы. В 2019 году была заключена сделка по окончательной продаже активов траста.
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