Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ
11:00 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"Произвести в апреле - мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.
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