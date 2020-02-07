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Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

11:00 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Произвести в апреле - мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.

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