У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
11:05 07.02.2020 Источник: Интерфакс
В территориальных водах Эстонии в пятницу утром затонул российский рыболовный траулер, все семь членов команды спасены, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
По данным Ilta-Sanomat, в спасательных работах участвовали подразделения спасателей из Эстонии и Финляндии, с обеих сторон задействовали вертолеты. Эстонский вертолет доставил пятерых членов команды в Таллин, а финский доставил двоих пострадавших членов команды в больницу в Хельсинки.
Со своей стороны, в департаменте полиции и погранохраны (PPA) Эстонии сообщили агентству BNS, что на судне вышло из строя рулевое управление.
"В 23:40 в четверг в 15 милях к северу от полуострова Юминда потерпел бедствие российский рыболовный траулер с семью людьми на борту. С судна по радио передали просьбу о помощи с координатами. Согласно сообщению, вышло из строя рулевое управление, на судне пропало электричество. Судно затонуло быстро, но команда успела перейти на спасательный плот", - сообщили в департаменте.
Центр морской охраны Эстонии передал сигнал бедствия эстонскому и финскому флоту и авиаподразделению и связался с находившимися поблизости судами. По данным PPA, первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, поднявший экипаж траулера на борт.
"Финский вертолет с парамедиками доставил двоих пострадавших членов экипажа в больницу в Хельсинки, а вертолет эстонского авиаподразделения доставил пятерых членов экипажа на осмотр в PERH", - сказали в РРА.
Все члены экипажа - граждане Российской Федерации.
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