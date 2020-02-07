Суд впервые прекратил дело против руководителя "Мемориала" Рачинского по статье о нарушении закона об иноагентах
11:20 07.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Суд впервые прекратил дело против главы «Мемориала» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Судья Тверского районного суда Меркулов отказал Роскомнадзору в начислении штрафа в отношении председателя правления «Международного Мемориала» Яну Рачинскому за блог на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
В качестве свидетеля был допрошен главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский, который объяснил на заседании, как размещают блоги на сайте радиостанции.
Протокол о штрафе был составлен за отсутствие маркировки «иностранный агент» на материалах на сайте «Эха Москвы» в блоге под названием «Международный Мемориал».
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