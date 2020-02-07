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Гордеев получит мандат депутата Госдумы Кулика и станет вице-спикером палаты - Неверов

11:32 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и станет вице-спикером палаты. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который намерен в перспективе уступить Гордееву свой вице-спикерский пост.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы", - сказал Неверов, уточнив, что заявление об этом уже написано. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении Куликом полномочий депутата Госдумы будет рассмотрен на Совете Думы, а во вторник, 11 февраля, - на заседании палаты, уточнил он.

"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году", - обратил внимание глава фракции. "Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - напомнил он, добавив, что "в этом есть определенная преемственность". "В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы", - отметил Неверов.

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