Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
11:15 07.02.2020
В Москве в течение пяти лет планируют экспериментировать в внедрением системы систем искусственного интеллекта. По данным РБК, в скором времени проект соответствующего закона внесут на рассмотрение Госдумы его авторы, первый зампред Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.
В законопроект сказано, что он поможет «стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», где целесообразно его внедрение, а также выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».
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