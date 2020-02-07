Двое дипломатов РФ в Китае будут помещены в карантин после возвращения из Уханя - посол
12:00 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое российских дипломатов, принимавших участие в подготовке к эвакуации граждан РФ из города Уханя, наиболее пострадавшего из-за вспышки пневмонии, будут помещены в двухнедельный карантин. Как в пятницу заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов, в этот период они будут находится на территории посольства.
Посол рассказал, что дипломаты были направлены в Ухань для оперативного руководства операцией по эвакуации россиян.
"Мы рассчитываем, что сегодня или, может быть, завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придется пройти карантин. Вот здесь у нас есть рядом отдельно стоящее здание, там уже все готово для них: вода, интернет, телевизор, тапочки домашние, какие-то продукты в холодильнике", - сообщил посол.
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