Двое дипломатов РФ в Китае будут помещены в карантин после возвращения из Уханя - посол

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое российских дипломатов, принимавших участие в подготовке к эвакуации граждан РФ из города Уханя, наиболее пострадавшего из-за вспышки пневмонии, будут помещены в двухнедельный карантин. Как в пятницу заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов, в этот период они будут находится на территории посольства.

Посол рассказал, что дипломаты были направлены в Ухань для оперативного руководства операцией по эвакуации россиян.

"Мы рассчитываем, что сегодня или, может быть, завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придется пройти карантин. Вот здесь у нас есть рядом отдельно стоящее здание, там уже все готово для них: вода, интернет, телевизор, тапочки домашние, какие-то продукты в холодильнике", - сообщил посол.