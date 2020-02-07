Лисица посетила британский парламент - СМИ

12:05

Сотрудники одного из зданий британского парламента заметили лису, поднимающуюся по эскалатору лису. Об этом сообщает The Guardian.

О необычном визитере в Twitter рассказала парламентарий Джулия Лопес. "Мы уже видели странности в парламенте, начиная с 2017 года, однако это возглавляет топ!" - написала она.

Животное сумело пробраться на четвертый этаж, прежде чем его поймали полицейские. Лису поместили в коробку и вынесли на улицу, после чего она убежала. ren.tv