Лисица посетила британский парламент - СМИ
12:05 07.02.2020
Сотрудники одного из зданий британского парламента заметили лису, поднимающуюся по эскалатору лису. Об этом сообщает The Guardian.
О необычном визитере в Twitter рассказала парламентарий Джулия Лопес. "Мы уже видели странности в парламенте, начиная с 2017 года, однако это возглавляет топ!" - написала она.
Животное сумело пробраться на четвертый этаж, прежде чем его поймали полицейские. Лису поместили в коробку и вынесли на улицу, после чего она убежала. ren.tv
НОВОСТИ
- 13:32 07.02.2020
- Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
- 13:20 07.02.2020
- Теплая зима может на треть сократить популяцию речной рыбы
- 13:05 07.02.2020
- Китайские ученые выявили коронавирус у панголинов
- 13:00 07.02.2020
- Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замминистра экономического развития
- 12:50 07.02.2020
- В Москве создадут особый правовой режим в области искусственного интеллекта
- 12:32 07.02.2020
- Розничные цены на маски выросли почти по всей стране, в опте лидером стала Адыгея - ФАС
- 12:20 07.02.2020
- Сандерс оказался вторым по итогам первых кокусов демократов в США
- 12:00 07.02.2020
- Двое дипломатов РФ в Китае будут помещены в карантин после возвращения из Уханя - посол
- 11:32 07.02.2020
- Гордеев получит мандат депутата Госдумы Кулика и станет вице-спикером палаты - Неверов
- 11:20 07.02.2020
- Суд впервые прекратил дело против руководителя "Мемориала" Рачинского по статье о нарушении закона об иноагентах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать