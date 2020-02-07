Розничные цены на маски выросли почти по всей стране, в опте лидером стала Адыгея - ФАС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в оптовом сегменте лидером стала Адыгея. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду.<...> На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.