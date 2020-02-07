0
0
110
НОВОСТИ

Розничные цены на маски выросли почти по всей стране, в опте лидером стала Адыгея - ФАС

12:32 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в оптовом сегменте лидером стала Адыгея. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду.<...> На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 07.02.2020
Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
0
8
13:20 07.02.2020
Теплая зима может на треть сократить популяцию речной рыбы
0
41
13:05 07.02.2020
Китайские ученые выявили коронавирус у панголинов
0
77
13:00 07.02.2020
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замминистра экономического развития
0
78
12:50 07.02.2020
В Москве создадут особый правовой режим в области искусственного интеллекта
0
89
12:20 07.02.2020
Сандерс оказался вторым по итогам первых кокусов демократов в США
0
134
12:05 07.02.2020
Лисица посетила британский парламент - СМИ
0
153
12:00 07.02.2020
Двое дипломатов РФ в Китае будут помещены в карантин после возвращения из Уханя - посол
0
158
11:32 07.02.2020
Гордеев получит мандат депутата Госдумы Кулика и станет вице-спикером палаты - Неверов
0
178
11:20 07.02.2020
Суд впервые прекратил дело против руководителя "Мемориала" Рачинского по статье о нарушении закона об иноагентах
0
195

Возврат к списку