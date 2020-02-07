В Москве создадут особый правовой режим в области искусственного интеллекта

12:50

Москва первой отреагировала на указ президента о внедрении в РФ технологий искусственного интеллекта. В Госдуму внесен законопроект о введении в столице экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта с участием крупных It-компаний. Документ, опубликованный в электронной базе парламента, предлагает установить с 1 июля 2020 года экспериментальный правовой режим «в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения». «Срок проведения эксперимента составит пять лет», - отмечено в тексте.

«У нас недавно вышел указ президента об искусственном интеллекте, о том, что необходимо его использовать и внедрять, говорит глава комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух. - Во многих отраслях экономики и общественной жизни зачастую принимается и работает такая нормативка, по которой необходимо личное присутствие человека и взаимодействие с ним. Самое явное - это история с медициной. Там врач должен ставить диагнозы, выписывать рецепты, корректировать лечение. То же самое есть в образовании. Там есть понятие учитель, который и учит. Вместе с тем уже сейчас есть наработки, по которым взаимодействие с человеком в этих областях может брать на себя компьютер. Но для того, чтобы это осуществить и легально это использовать, необходимо менять нормативку. Например, у нас есть беспилотные автомобили. Вместе с тем в ПДД есть понятие водитель, на которого возлагаются существенные и права, и обязанности. А если мы говорим про беспилотный автомобиль, то там водителя нет. Есть некие традиции, прописанные в правилах, постановлениях, законах. Если мы хотим резко внедрять искусственный интеллект, то необходимо их менять. Но пока искусственный интеллект необходимо использовать в качестве дополнения к человеку. Если опять же говорить про врачей, диагноз должен ставить живой доктор. Но вместе с тем искусственный интеллект поможет ему мгновенно обработать огромное количество какой-то информации и принять правильное решение. И в других областях то же самое».