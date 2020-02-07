Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замминистра экономического развития
13:00 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
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