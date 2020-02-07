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Китайские ученые выявили коронавирус у панголинов

13:05 07.02.2020 Источник: Интерфакс

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, сообщает в пятницу китайское телевидение.

Исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они провели анализ 1 тыс. образцов генетического материала.

Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей.

Ученые отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Специалисты утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что оно поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают граждан Китая не приближаться к диким животным.

При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи.

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