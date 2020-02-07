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НОВОСТИ

Теплая зима может на треть сократить популяцию речной рыбы

13:20 07.02.2020 Источник: Известия

Рекордно теплая и бесснежная зима может обернуться сокращением нового поколения речной рыбы. Вероятность мелководья увеличивает риск гибели икры, отложенной во время нереста лещами, сазанами и карасями. А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Правда, произойдет оно не сразу — потери станут особенно заметны через 2–3 года. Неблагоприятные условия для размножения рыбы действительно могут сложиться нынешней весной, подтвердили и в Росрыболовстве.

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