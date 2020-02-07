Теплая зима может на треть сократить популяцию речной рыбы
13:20 07.02.2020 Источник: Известия
Правда, произойдет оно не сразу — потери станут особенно заметны через 2–3 года. Неблагоприятные условия для размножения рыбы действительно могут сложиться нынешней весной, подтвердили и в Росрыболовстве.
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