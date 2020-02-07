Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
13:32 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российских заключённых привлекли к пошиву медицинских масок для себя. В ближайшее время планируется сделать 10 тысяч штук, сообщили в управлении ФСИН по Московской области.
В ведомстве добавили, что шьют маски из нетканого материала, поставлять их никуда не будут.
На днях появилась информация, что в некоторых регионах России аптечные сети резко подняли цены на маски в связи с коронавирусом. В частности, в Курской области они подорожали в 35 раз.
Владимир Путин призвал контролировать рост цен в аптеках и пригрозил отзывом лицензии в случае необоснованного повышения стоимости масок и лекарств. Говорит Москва
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