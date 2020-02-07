Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российских заключённых привлекли к пошиву медицинских масок для себя. В ближайшее время планируется сделать 10 тысяч штук, сообщили в управлении ФСИН по Московской области.

В ведомстве добавили, что шьют маски из нетканого материала, поставлять их никуда не будут.

На днях появилась информация, что в некоторых регионах России аптечные сети резко подняли цены на маски в связи с коронавирусом. В частности, в Курской области они подорожали в 35 раз.

Владимир Путин призвал контролировать рост цен в аптеках и пригрозил отзывом лицензии в случае необоснованного повышения стоимости масок и лекарств. Говорит Москва