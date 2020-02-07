Банк России снизил ключевую ставку до 6%
14:00 07.02.2020 Источник: RNS
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 6% годовых, сообщается на сайте регулятора. ЦБ снизил ставку шестой раз подряд, текущее значение является минимальным с февраля 2014 года.
«Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось». RNS
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