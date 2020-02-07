0
0
106
НОВОСТИ

С 2008 года в "третьих странах" по ордерам США задержаны более 50 россиян

14:12 07.02.2020 Источник: Интерфакс

В общей сложности 53 российских гражданина были задержаны по американским ордерам в "третьих странах" с 2008 года, говорится в опубликованном в пятницу МИД РФ докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах.

"Экстрадированные в США россияне, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия, - отмечается в документе. - Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и "сделке со следствием", несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".

В нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан, констатирует МИД РФ.

"США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость. Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся", - подчеркивается в докладе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 07.02.2020
Рубль пошел на снижение на фоне уменьшения ключевой ставки
0
24
14:32 07.02.2020
Российская военная делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
0
74
14:00 07.02.2020
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
0
129
13:32 07.02.2020
Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
0
163
13:20 07.02.2020
Теплая зима может на треть сократить популяцию речной рыбы
0
190
13:05 07.02.2020
Китайские ученые выявили коронавирус у панголинов
0
232
13:00 07.02.2020
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замминистра экономического развития
0
180
12:50 07.02.2020
В Москве создадут особый правовой режим в области искусственного интеллекта
0
199
12:32 07.02.2020
Розничные цены на маски выросли почти по всей стране, в опте лидером стала Адыгея - ФАС
0
220
12:20 07.02.2020
Сандерс оказался вторым по итогам первых кокусов демократов в США
0
230

Возврат к списку