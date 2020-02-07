С 2008 года в "третьих странах" по ордерам США задержаны более 50 россиян

14:12 Источник: Интерфакс

В общей сложности 53 российских гражданина были задержаны по американским ордерам в "третьих странах" с 2008 года, говорится в опубликованном в пятницу МИД РФ докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах.

"Экстрадированные в США россияне, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия, - отмечается в документе. - Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и "сделке со следствием", несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".

В нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан, констатирует МИД РФ.

"США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость. Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся", - подчеркивается в докладе.