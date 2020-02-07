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Российская военная делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

14:32 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военная делегация из России приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе. Переговоры пройдут завтра, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

В интервью журналистам он рассказал, что военные двух стран общаются каждый день, а переговоры будут направлены на прекращение агрессии сирийского режима, предотвращение гуманитарной катастрофы и ускорение политического процесса в арабской республике.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Анкара на данном этапе «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны разрешить проблему». На пресс-конференции по итогам визита в Мексику дипломат отметил, что у Москвы и Анкары есть чёткие договорённости по зонам деэскалации в провинции Идлиб. Министр подчеркнул, что несмотря на обещания турецких коллег отделить вооружённую оппозицию от террористов, в этом регионе «боевики пока правят бал».

Накануне министерство иностранных дел России сообщило о гибели российских военных специалистов в Сирии. Это произошло в январе в провинции Идлиб.  Говорит Москва

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