Российская военная делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
14:32 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военная делегация из России приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе. Переговоры пройдут завтра, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
В интервью журналистам он рассказал, что военные двух стран общаются каждый день, а переговоры будут направлены на прекращение агрессии сирийского режима, предотвращение гуманитарной катастрофы и ускорение политического процесса в арабской республике.
В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Анкара на данном этапе «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны разрешить проблему». На пресс-конференции по итогам визита в Мексику дипломат отметил, что у Москвы и Анкары есть чёткие договорённости по зонам деэскалации в провинции Идлиб. Министр подчеркнул, что несмотря на обещания турецких коллег отделить вооружённую оппозицию от террористов, в этом регионе «боевики пока правят бал».
Накануне министерство иностранных дел России сообщило о гибели российских военных специалистов в Сирии. Это произошло в январе в провинции Идлиб. Говорит Москва
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