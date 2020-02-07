Рубль пошел на снижение на фоне уменьшения ключевой ставки
15:00 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рубль снизился на фоне уменьшения Центробанком ключевой ставки. По данным Московской биржи, курс доллара сразу после объявления решения регулятора вырос почти на 10 копеек, евро поднимался почти на 8 копеек.
Центробанк сегодня снизил ключевую ставку до 6% годовых. Регулятор уменьшил показатель на 25 базисных пунктов и допускает дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Говорит Москва
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