Премьер-министр Японии посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы - Kyodo

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Синдзо Абэ посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы. В Токио также надеются на двусторонние переговоры премьер-министра страны с Владимиром Путиным 8 или 10 мая. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Сегодня, выступая на митинге в Токио, Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия должны шаг за шагом выработать решение проблемы мирного договора, которое было бы приемлемо для народов обеих стран. Премьер-министр также заявил о важности дальнейшего развития совместной хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильских островов. Говорит Москва