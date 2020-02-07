Премьер-министр Японии посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы - Kyodo
15:12 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Синдзо Абэ посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы. В Токио также надеются на двусторонние переговоры премьер-министра страны с Владимиром Путиным 8 или 10 мая. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Сегодня, выступая на митинге в Токио, Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия должны шаг за шагом выработать решение проблемы мирного договора, которое было бы приемлемо для народов обеих стран. Премьер-министр также заявил о важности дальнейшего развития совместной хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильских островов. Говорит Москва
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