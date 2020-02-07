В СМИ появились новые данные о доходах семьи Мишустина

15:13 Источник: РБК

Совокупный доход бенефициаров семейного траста занимающего сейчас пост премьер-министра Михаила Мишустина в 2010–2015 годах составил около $33,5 млн. Больше платежей в их адрес не было, но последняя сделка закрыта в 2019-м, - сообщает РБК.

Информация о доходах Михаила Мишустина и его семейного траста указана в письменных ответах финансовой группы UFG на запрос РБК за подписью управляющего партнера Полины Герасименко. UFG запросила и получила у членов семьи премьера согласие на разглашение информации, уточнила она, пояснив, что для группы «жизненно важно не иметь политически значимых лиц и не ассоциироваться с таковыми в представлении общественности, инвестиционного сообщества, органов надзора, банков и контрагентов». Условием предоставления данных в UFG назвали публикацию полного текста письма с ответами.

Общая сумма доходов всех бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила $33,55 млн, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд руб. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG, о которых я не могу знать.

В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчеты», — пишет Герасименко.

За 2010–2018 годы (декларация за минувший год будет представлена в апреле 2020-го) Мишустин задекларировал официальный доход на сумму 214 млн руб., или 23,7 млн руб. в среднем за год, следует из деклараций Мишустина, проанализированных РБК. Его жена Владлена заработала 790 млн руб. за весь период.

Суммарный задекларированный доход Мишустиных за девять лет составил чуть больше 1 млрд руб. В пересчете на доллары по среднегодовым курсам это около $26 млн.