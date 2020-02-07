Путин рассказал о переговорах с Лукашенко в Сочи
16:00 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин рассказал о переговорах с Александром Лукашенко тет-а-тет в Сочи. По словам президента России, беседа с белорусским коллегой заняла примерно полтора часа, и они обсудили много вопросов, которые представляют взаимные интересы.
Глава государства отметил, что сейчас переговоры пройдут в более широком составе, также ожидается прибытие некоторых членов российской делегации и начала второго раунда.
Ранее лайнер Специального лётного отряда «Россия», который вылетел из Внукова, направили на запасной аэродром в Минеральных Водах из-за непогоды в Сочи. На его борту — вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:32 07.02.2020
- Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зафиксирована в Антарктиде
- 16:12 07.02.2020
- Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре - ЦБ
- 15:32 07.02.2020
- Франция сократила свой ядерный арсенал
- 15:13 07.02.2020
- В СМИ появились новые данные о доходах семьи Мишустина
- 15:12 07.02.2020
- Премьер-министр Японии посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы - Kyodo
- 15:00 07.02.2020
- Рубль пошел на снижение на фоне уменьшения ключевой ставки
- 14:32 07.02.2020
- Российская военная делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
- 14:12 07.02.2020
- С 2008 года в "третьих странах" по ордерам США задержаны более 50 россиян
- 14:00 07.02.2020
- Банк России снизил ключевую ставку до 6%
- 13:32 07.02.2020
- Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать