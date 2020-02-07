Путин рассказал о переговорах с Лукашенко в Сочи

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин рассказал о переговорах с Александром Лукашенко тет-а-тет в Сочи. По словам президента России, беседа с белорусским коллегой заняла примерно полтора часа, и они обсудили много вопросов, которые представляют взаимные интересы.

Глава государства отметил, что сейчас переговоры пройдут в более широком составе, также ожидается прибытие некоторых членов российской делегации и начала второго раунда.

Ранее лайнер Специального лётного отряда «Россия», который вылетел из Внукова, направили на запасной аэродром в Минеральных Водах из-за непогоды в Сочи. На его борту — вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Говорит Москва