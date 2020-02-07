0
0
82
НОВОСТИ

Путин рассказал о переговорах с Лукашенко в Сочи

16:00 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин рассказал о переговорах с Александром Лукашенко тет-а-тет в Сочи. По словам президента России, беседа с белорусским коллегой заняла примерно полтора часа, и они обсудили много вопросов, которые представляют взаимные интересы.

Глава государства отметил, что сейчас переговоры пройдут в более широком составе, также ожидается прибытие некоторых членов российской делегации и начала второго раунда.

Ранее лайнер Специального лётного отряда «Россия», который вылетел из Внукова, направили на запасной аэродром в Минеральных Водах из-за непогоды в Сочи. На его борту — вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 07.02.2020
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зафиксирована в Антарктиде
0
20
16:12 07.02.2020
Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре - ЦБ
0
68
15:32 07.02.2020
Франция сократила свой ядерный арсенал
0
126
15:13 07.02.2020
В СМИ появились новые данные о доходах семьи Мишустина
0
176
15:12 07.02.2020
Премьер-министр Японии посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы - Kyodo
0
130
15:00 07.02.2020
Рубль пошел на снижение на фоне уменьшения ключевой ставки
0
158
14:32 07.02.2020
Российская военная делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
0
185
14:12 07.02.2020
С 2008 года в "третьих странах" по ордерам США задержаны более 50 россиян
0
209
14:00 07.02.2020
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
0
222
13:32 07.02.2020
Российские заключенные будут шить медицинские маски для себя
0
258

Возврат к списку