Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре - ЦБ
16:12 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России по итогам января снизилась до 2,4% после 3% в декабре, отмечается в сообщении Банка России.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% (с 3% в декабре 2019 г.) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%", - указано в сообщении ЦБ.
По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно- кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,5-4% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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