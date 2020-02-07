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Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зафиксирована в Антарктиде

16:32 07.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений. На аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса +18,3 градуса по Цельсию. Метеонаблюдения здесь ведутся с 1961-го года.  Эхо Москвы

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