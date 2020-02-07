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Сноуден продлит вид на жительство в России

17:12 07.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эдвард Сноуден захотел продлить вид на жительство в России. Необходимые документы сейчас готовит его адвокат Анатолий Кучерена.

Юрист в интервью РИА Новости сказал, что пока не обсуждал со своим клиентом вопрос получения российского гражданства. Он также отметил, что срок вида на жительство в России для бывшего агента АНБ истекает в апреле этого года.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где получил вид на жительство.  Говорит Москва

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