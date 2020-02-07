Система оборота лекарственных онкопрепаратов в Москве будет прозрачной для пациентов
17:05 07.02.2020
В Москве уделяют большое внимание учету дорогостоящих препаратов, в городе удалось наладить мониторинг и контроль обоснованности выписки лекарств на врачебных консилиумах, считают в Департаменте здравоохранения столицы. По словам главы Департамента Алексея Хрипуна, в мегаполисе создали также электронный регистр больных и систему назначения и применения лекарственных онкологических препаратов, которую сделают совершенно прозрачной для пациентов.
«Особое внимание уделяется учету дорогостоящих препаратов, количество и ассортимент которых в медицинских учреждениях Москвы значительно расширился, - сообщил Хрипун. - Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил беспрецедентные средства - более 15 млрд руб. Для обеспечения контроля выполнения современных протоколов лечения организованы мониторинг и контроль обоснованности выписки лекарств на врачебных консилиумах, сформирован электронный регистр пациентов».
Созданную в прошлом году службу онкоаудиторов в Москве усилят. "Сейчас они проверяют рецепты, первичную медицинскую документацию, соответствие назначенного лекарственного препарата клиническим рекомендациям», - отметил Алексей Хрипун.
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