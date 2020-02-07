Касперская: Запуск в Москве проекта с искусственным интеллектом поможет выработать способы защиты в цифровой среде
17:10 07.02.2020
Введение в Москве особого экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта поможет выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде. По словам президента группы компаний InfoWatch, соучредителя «Лаборатории Касперского» Натальи Касперской, в таких экспериментальный зонах как Москва, будут отрабатывать практику реализации закона, которая затем может быть использована в других регионах.
«По сути это пилотные зоны, так называемые регулятивные песочницы. Для чего такая «песочница» нужна? Для того, чтобы выяснить, какие риски существуют, и как с ними бороться, выяснить, какие все-таки законы действительно нужны, которые будут использованы на всей территории Российской Федерации, выяснить требования к инфраструктуре, правила и способы защиты людей «в цифре», - сказала Касперская.
Как уже отмечала "НГ", сегодня в Госдуму внесён законопроект о введении пятилетнего экспериментального правового режима в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний.
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