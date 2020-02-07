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Китай построил вторую инфекционную больницу в Ухане за две недели

17:40 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая новая инфекционная больница в городе Ухань будет сдана в эксплуатацию в эту субботу. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил заместитель мэра Уханя Ху Ябо.

"Больница "Лэйшэньшань" вместимостью 1600 коек будет сдана 8 февраля", - сказал он. По его словам, суммарная вместимость 28 стационарных больниц Уханя составляет около 8,9 тыс. мест, еще тысячу больных может принять сданная в эксплуатацию на этой неделе больница "Хошэньшань".

"Также в городе уже развернуты три полевых госпиталя, их общая вместимость составляет 4,25 тыс. коек", - добавил он. Кроме того, в настоящее время власти занимаются переоборудованием кампусов партийной школы Уханя и четырех высших учебных заведений под временные медицинские нужды.

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