Дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании - посол РФ
18:15 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин выразил уверенность, что так называемое дело Скрипалей в скором времени получит продолжение в Соединенном Королевстве.
"Я уверен, что продолжение следует. Тем более, что сейчас идет коронерское расследование, и, когда оно закончится, начнется формальный суд. Мы видели все это на деле [Александра] Литвиненко, и пока все идет по такой же модели, - сказал посол журналистам. - Это долгоиграющий вопрос, он будет появляться, пропадать, вновь подниматься. Ничего хорошего он не сулит, он все время бросает тень на отношения [Великобритании и России]".
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